Юный житель Алейского района предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над пенсионеркой, кражах и угрозе убийством.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, вечером 1 января этого года в одном из сел молодой человек пришел в гости к знакомому.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил находившуюся в доме 70-летнюю женщину, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за содеянное, обвиняемый приставил к шее пенсионерки нож и стал угрожать убийством, в случае если потерпевшая обратится в правоохранительные органы, после чего скрылся с места происшествия", – отмечают в СКР.

Кроме того, следствие установило причастность обвиняемого к кражам имущества односельчан. В 2016 году из гаража местного жителя он похитил мопед стоимостью десять тысяч рублей, а летом 2018 года из сарая соседа – инструменты на сумму более шести тысяч рублей.

Свою вину молодой человек признал. Уголовное дело направлено в суд.