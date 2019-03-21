В Одинцовском районе Московской области расположен самый дорогой дом в России, площадь которого составляет 19 тысяч квадратных метров, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы компании ЦИАН.
Особняк оценивается в 4,95 миллиарда рублей. В доме 24 спальни, есть спа-центр, залы для боулинга и 50-метровый бассейн. На прилегающем участке площадью три гектара есть поле для мини-гольфа.
В поселении Сосенское находится дом, занявший вторую строчку рейтинга. Его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров на участке один гектар. В особняке с бронированными окнами есть 20-метровый бассейн, кинозал и зимний сад с прудом и водопадом. Этот особняк оценили в 2,3 миллиарда рублей.
Дом на участке площадью десять гектаров в селе Никольском Калужской области занимает третье место. Площадь отреставрированного особняка XVIII века с собственным парком составляет тысячу квадратных метров. Хозяева оценивают свое имение в 990 миллионов рублей.
Комментарии
у меня один вопрос.
ЗАЧЕМ НАМ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ?
21.03.2019 10:36
- гость -
Чтобы гордился Родиной!
21.03.2019 10:36
- гость -
Ну типа у Чемезова квартирка не 4 лярда, а дешевле стоит
- гость -
Чтобы гордился Родиной!
Бюджет города Барнаул за 2018г.- 9 млрд 282 млн рублей
Тьфу! Не к ночи будет сказано, если произойдет революция, которую все боятся, но с упорством маньяков ее приближают? Вся эта Вавилонская помпезность, тоже превратиться в развалины, по которым, туда сюда будут бегать змеи и ящерки?.
Нет, это далеко не самый дорогой особняк. О самом дорогом не напишут открыто.
Это не дом, это дворец. Тока царек то в нем какой? чьи будет?