В Одинцовском районе Московской области расположен самый дорогой дом в России, площадь которого составляет 19 тысяч квадратных метров, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы компании ЦИАН.

Особняк оценивается в 4,95 миллиарда рублей. В доме 24 спальни, есть спа-центр, залы для боулинга и 50-метровый бассейн. На прилегающем участке площадью три гектара есть поле для мини-гольфа.

В поселении Сосенское находится дом, занявший вторую строчку рейтинга. Его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров на участке один гектар. В особняке с бронированными окнами есть 20-метровый бассейн, кинозал и зимний сад с прудом и водопадом. Этот особняк оценили в 2,3 миллиарда рублей.

Дом на участке площадью десять гектаров в селе Никольском Калужской области занимает третье место. Площадь отреставрированного особняка XVIII века с собственным парком составляет тысячу квадратных метров. Хозяева оценивают свое имение в 990 миллионов рублей.