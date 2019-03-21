Почти половина россиян (47%), столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты собственного исследования.

Следом за просроченными товарами в списке самых частых нарушений идет ненадлежащее качество товаров и услуг (40%), обсчет и обвес (33%).

Также среди частых нарушений опрошенные назвали некомпетентность и невнимание со стороны персонала (32%). Каждый четвертый (26%) респондент сталкивался с необоснованным завышением цен. 21% россиян утверждает, что им предоставляли ненадлежащую информацию о товарах и услугах.

По данным исследования, две трети (69%) россиян знают, что их потребительские права защищены законом, однако его содержание представляют только в общих чертах. При этом 16% знают, в чем заключаются их права как потребителей. Доля тех, кому ничего об этом неизвестно, составила 12%.

Доля тех, кто не знает, куда обращаться за защитой своих потребительских прав – всего 8%. Чаще всего россияне справедливо полагают, что в случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре они могут обратиться в Общество защиты прав потребителей (54%) или в Роспотребнадзор (45%). Каждый шестой (15%) уверен, что в подобной ситуации следует жаловаться в суд. Реже респонденты рассчитывают, что их потребительские права защитит полиция (11%) или администрация города (10%). При этом 4% опрошенных сказали, что никуда бы не обращались.

Отмечается, что жители городов-миллионников чаще, чем жители других населенных пунктов, встречаются со всевозможными нарушениями своих потребительских прав, сообщает ВЦИОМ. 37% россиян за год столкнулись с нарушением потребительских прав.