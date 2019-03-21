Четверг, 21 Март, 13:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 64,28
€ 72,94
Обь
-7см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Жители Алтайского края стали активнее декларировать доходы

, ИА "Амител"
За месяц до окончания установленного срока декларации подали более 30 тысяч человек
Налоговая декларация / Фото: infoption.ru

Налоговая декларация / Фото: infoption.ru

Жители Алтайского края стали активнее декларировать свои доходы. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, в 2019 году (по состоянию на 1 марта) количество поданных деклараций формы 3-НДФЛ выросло на 5% к аналогичному периоду прошлого года и составило 33,7 тысячи. В 2018 году налоговая служба края также отметила увеличение числа деклараций по доходам, к 1 января 2019 года их поступило 104 тысячи (на 1% больше, чем годом ранее).

Глава налоговой службы региона Юрий Куриленко связывает эту тенденцию с проведенными мероприятиями по побуждению налогоплательщиков к добровольному декларированию дохода, полученного от осуществления профессиональной деятельности в качестве арбитражных управляющих.

Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет в 2018 году составила 252 млн рублей (+42% к уровню 2017 года).

В УФНС также отмечают, что жители Алтайского края стали активнее заявлять права на налоговые вычеты. На 8% выросло число людей, которые получили социальные налоговые вычеты (19 тысяч налогоплательщиков, общая сумма вычетов составила 787 млн рублей). На 3% увеличилось количество людей, которые получили вычеты в связи с приобретением и строительством жилья (65,5 тысячи налогоплательщиков, +3% к уровню прошлого года).

"В результате заявленных налоговых вычетов сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая к возврату из бюджета, составила 2053 млн рублей, что составляет 110% к уровню 2017 года", – пояснили в УФНС по Алтайскому краю.

Напомним, до 30 апреля 2019 года декларации по форме 3-НДФЛ должны подать:

  • граждане, которые получили доходы от продажи жилья, земельного участка, автомобиля, акций и другого имущества, которым они владели менее 3 лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1 января 2016 года), а также от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале; от сдачи жилья и имущества в аренду;
  • люди, которые получили в подарок деньги или имущество от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками;
  • наследники авторов произведений науки, искусства, литературы, изобретений полезных моделей и промышленных образцов, получившие вознаграждение;
  • индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и другие лица, которые занимаются частной практикой.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ можно на сайте ФНС России в разделе "Программные средства" или в личном кабинете налогоплательщика (пароль можно получить в любой налоговой инспекции при наличии паспорта).

После начисления налога его необходимо будет оплатить до 15 июля 2019 года. За несвоевременное представление налоговой декларации и неуплату НДФЛ налоговым законодательством предусмотрен штраф. Справки по телефонам +7 (3852) 297-380 или 8-800-222-22-22.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:12
Власти Польши объяснили отказ звать Россию на годовщину начала Второй мировой 0
13:03
Мусоровоз протаранил Mercedes в Барнауле 0
12:48
Жители Алтайского края стали активнее декларировать доходы 0
12:32
Россияне желают своим детям стать врачами и юристами, но не быть учителями 3
12:21
Штраф 5 тысяч рублей грозит туристам за сломанную веточку маральника 0
12:11
Братья на Алтае выбросили знакомого с пятого этажа и получили по 14 лет колонии 0
12:02
Самым частым нарушением потребительских прав в России назвали срок годности 1
11:50
Водителей, не пропускающих пешеходов, будут ловить в Барнауле в усиленном режиме 4
11:33
Медведев со своим аппаратом не будет переезжать в "Москву-Сити" 5
11:21
Пять сотен пар контрафактной обуви конфисковали у бизнесмена в Бийске 5
11:14
Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза 0
11:02
Санкции Украины против Сечина в "Роснефти" назвали "подтявкиванием" 4
10:54
В ожидании изменений: эксперты строительной сферы подняли острые вопросы 0
10:48
Журналист "Эхо Москвы в Барнауле" выиграла в престижном конкурсе 1
10:33
Названа цена самого дорогого особняка в России 13
10:22
"АлтайБаскет" проиграл второй матч в Чебоксарах 0
10:13
Собчак призналась, сколько она зарабатывает в месяц 7
10:05
Мировая премьера Touareg V8 TDI 1
10:01
Глава "Нафтогаза" заявил, что "Газпром" намерен закрыть транзит газа на Украину 0
09:49
Врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина представят депутатам 22 марта 0
09:33
Путин обсудил меры для сдерживания роста цен на продукты в Крыму 7
09:27
Юный житель Алтая идет под суд за надругательство над пенсионеркой 3
09:12
Россиянам хотят разрешить бесплатно и без нервотрепок получать документ в ПФР 4
09:02
Фотозона в виде боксерского ринга: чем еще удивит барнаульцев "Тойота Центр АЕМ" 0
08:53
Выплаты по ОСАГО могут увеличить до 2 млн рублей 7
08:33
Рогозин подал в полицию заявление о клевете 6
08:15
Украина ввела новые санкции против Сечина и Володина 7
08:06
Житель Алтая ответит в суде за избиение сотрудника ГИБДД ногами 3
07:50
Поэт с гитарой и любитель футбола: интересные факты о Сергее Лаврове 2
07:34
Журналисты, предприниматели и общественники расскажут о благих делах 0
07:19
Миграция возможна: алтайские эксперты об отношениях России и Казахстана 4
07:03
Квартиру с пробковыми полами и баром продают в Барнауле за 10,79 млн рублей 0
06:48
Самые известные и успешные люди с синдромом Дауна 5
06:32
Самые странные и нелепые водители, которых можно встретить на дороге 2
06:17
Потепление до +9 градусов придет в Алтайский край 21 марта 0
06:01
"Кто будет платить?": директор зоопарка высказался о судьбе парка "Изумрудный" 23
05:58
Отобраны шесть лауреатов конкурса "Учитель года Алтая – 2019" 0
04:50
Реальная средняя зарплата россиян выросла на 0,7% 11
03:30
Курс рубля после новых санкций Украины установил рекорды 2019-го 0
02:11
Ученые нашли связь между горячим чаем и раком пищевода 1
01:37
ВЦИОМ: 83% россиян поддерживают закон о фейковых новостях 3
00:57
Женщина зарезала избивавшего ее сожителя в Алтайском крае 0
23:58
Путин предложил британцам вложить сотни миллиардов в нацпроекты 4
23:40
Гитарист "Ленинграда" подтвердил слова Шнурова о роспуске группы 1
23:16
Магазин оштрафовали за бесплатную раздачу продуктов 9
22:47
Под санкции Украины попали еще три сотни российских компаний 0
22:26
Россияне смогут снимать деньги с карт прямо на кассе магазина 2
22:04
Средняя продолжительность жизни в России увеличилась 9
21:49
Apple представила наушники AirPods с беспроводной зарядкой 0
21:22
Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.