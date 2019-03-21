История с публичной критикой главы Троицкого района Андрея Овсянникова справедливороссом Алексеем Вовченко получила продолжение. Депутат краевого парламента, справедливоросс Владислав Вакаев опасается, что против его коллеги из района может начаться травля.

Речь идет о критике Вовченко главы района, которую он высказал во время отчета чиновника. Так, представитель партии "Справедливая Россия" спросил, почему тот не переезжает на постоянное жительство в район, а ездит каждый день на работу из Барнаула.

"Как сообщили мне жители Троицкого района, выступление депутата вызвало весьма эмоциональную реакцию главы района. Так, в местной газете вышла статья под красноречивым названием "Глава района Андрей Овсянников: Не объективная критика, а спланированная провокация". Боюсь, что в отношении смелого депутата, всего лишь выполнившего наказ своих избирателей, может начаться настоящая кампания по травле. Говорят, что в субботнем номере местной газеты должна выйти статья, разоблачающая "врагов народа". Шельмование вместо конструктивной реакции на справедливую критику? Может, районным властям надо потратить свои силы и время на решение проблем муниципалитета? И тогда вопросов у жителей к ним было бы гораздо меньше", – написал на своей странице в "Фейсбуке" депутат Алтайского краевого Заксобрания Владислав Вакаев.

Через несколько дней на сайте газеты "На земле троицкой" появился комментарий самого Андрея Овсянникова. В частности там сказано:

"Вопрос переезда моей семьи долго был актуален, пока я на себе не прочувствовал, что значит "гостеприимство" некоторых лиц и что такое нелепые слухи. Почему моя семья должна это испытать? И потом, планы – это одно, а жизненные обстоятельства – это совсем другое, они не позволяют моей семье менять место жительства. Служебный автомобиль я использую только в связи с работой, ни в отпуск, ни на отдых я на нем не езжу. И, находясь в Барнауле, решаю вопросы в интересах района. При интенсивности моей работы автомобиль – это условие мобильности".