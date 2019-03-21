Большинство депутатов горсовета Рубцовска на заседании в четверг, 21 марта, не стали голосовать за отчет главы города за 2018 год Дмитрия Фельдмана. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фельдман выступил с отчетом перед депутатами уже не первый раз. Когда дело дошло до голосования депутатам сначала надо было принять за основу проект решения об отчете. Из 25 депутатов за принятия проекта за основу проголосовало всего трое, ещё трое воздержались, остальные не голосовали вообще. Таким образом, депутаты даже не дошли до голосования за сам отчет.

В прошлом году на заседании депутаты большинством проголосовали против отчета городского главы. Тот попытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.

Если бы сейчас депутаты поставили неуд, Фельдману на этом основании грозила бы отставка. Судя по всему, горсовет снова взял паузу, не доведя это дело до логического конца.