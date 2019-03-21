Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в Алтайском крае получают более 5000 семей, сообщает Министерство социальной защиты региона.

Всего в качестве получателей выплат значатся 5143 семьи. Данная мера поддержки была введена в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты семьи вправе подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения или усыновления ребенка.

"Семьям, обратившимся за назначением ежемесячного пособия с 1 января 2019 года, выплачивают 9811 рублей (размер прожиточного минимума для детей, установленный в Алтайском крае за второй квартал 2018 года). Если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплата осуществляется с даты его рождения", – добавляют краевые власти.