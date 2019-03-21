Глава Бийска Александр Студеникин выступил с отчетом о работе администрации наукограда – его выступление поддержало большинство депутатов местной думы, сообщает "Бийский Рабочий".

Так, председатель гордумы Сергей Ларейкин выступил с рекомендацией уделить особое внимание работе над бюджетом, взаимодействию с населением. Отдельно он остановился на необходимости продолжить работу по поддержанию статуса Бийска как наукограда.

Выступление градоначальника поддержали представители "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР. А вот коммунисты проявили к отчету Студеникина скепсис. По словам главы "красной" фракции в гордуме Тимура Знагована, озвученные достижения были достигнуты не благодаря работе градоначальника, а посредством реализации краевых и муниципальных программ.

В итоге же общим числом голосов депутаты отчет мэра приняли к сведению. Проголосовали против – трое.