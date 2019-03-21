Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг, 21 марта, приняла правительственный документ, согласно которому пенсионные выплаты будут превышать прожиточный минимум, сообщает РИА "Новости".

Законом предусматривается, что сначала устанавливается социальная доплата, которая доведет размер пенсий до установленного конкретным регионом прожиточного минимума. Индексировать ее будут только после этого.

Уточняется, что благодаря предпринятым мерам материальное обеспечение неработающего пенсионера будет выше уровня прожиточного минимума на сумму индексации, причем ежегодно.

С 1 января 2019 года перерасчет уже производится по новым правилам. Аналогичную методику используют и для расчета выплат пенсионерам, относящимся к малообеспеченной категории лиц.

Инициативу о повышении пенсий сверх прожиточного минимума разработали в целях реализации положений послания президента России Владимира Путина о борьбе с бедностью в стране.

Совет Федерации должен рассмотреть проект 27 марта. Уже в мае российские пенсионеры получат выплаты по новому порядку.