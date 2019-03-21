Российскую звезду фильмов для взрослых Елену Беркову отпустили из больницы, поскольку проблем со здоровьем у нее не нашли, сообщает телеканал "360".

PR-директор Берковой Максим Клименко рассказал, что сообщения о серьезных проблемах со здоровьем Берковой он назвал домыслами. "Хотел бы развеять слухи, которые в последнее время активно муссируются в СМИ. Проблем с головным мозгом у нее никаких нет, нет эпилепсии. Это все домыслы", – отметил он.

Он также добавил, что уже упоминал о нежелательности каких бы то ни было параллелей с судьбой Юлии Началовой: "Девушки в принципе восприимчивы, а когда есть такое поразительное сходство в ситуации, реакция не слишком хорошая. Ей неприятно. Такой бы параллели никому не хотелось".

Клименко уточнил, что Елену выписали вчера. Она написала в своем Instagram, чтобы успокоить подписчиков и поблагодарить их за поддержку. В Stories также есть видео, как Беркова покидает больницу.

"Врачи рекомендовали Елене минимизировать алкоголь, активные нагрузки", – пояснил Клименко, добавив, что выглядит она неплохо, а состояние ее в целом удовлетворительное.

"Врачи рекомендовали нам вернуться, отпустили только на мероприятие. Мы еще будем проходить обследование", – заключил Клименко.