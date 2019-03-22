В г. Рубцовске, Рубцовском, Угловском, Волчихинском, Михайловском и Ключевском районах прошли встречи глав администраций, руководителей отделов внутренних дел, начальников территориальных отделов управления лесами, представителей лесной холдинговой компании "Алтайлес". Цель – консолидация усилий по охране и защите лесов, а также повышение эффективности социального партнерства.

Участники обсудили вопрос предотвращения незаконных рубок, в том числе закон о сборе валежника, который, по мнению собравшихся, "развязал" руки нелегальным лесозаготовителям, ряд которых не занимается сбором сучьев, а незаконно забирает хороший лес. Наиболее эффективный способ решения проблемы – совместное с полицией, органами власти и арендаторами патрулирование лесов, а также усиление контроля за пилорамами, работающими на незаконной древесине. В ближайшее время будет разработан план по организации работы в этом направлении.

В ходе совещаний поднимались вопросы выделения древесины населению для собственных нужд согласно закону № 87-ЗС "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" и на рыночных условиях. Обеспечение жителей края доступной древесиной и продукции из нее – первостепенная задача лесных предприятий. И в целом этот процесс давно отлажен, что подтвердили главы районов. Так, к примеру, одно из предприятий холдинга в Михайловском районе ("Лес Сервис") в этом году уже выдало населению около 2,5 тыс. м3 древесины для ремонта и строительства и более 8,5 тыс. м3 дров.

Глава Ключевского района Денис Леснов отметил серьезный вклад холдинга "Алтайлес" в развитие местной социальной инфраструктуры: "Это выражается и в организации новых рабочих мест, и в поддержании должного уровня социальной ответственности как работодателя, а также помощи в содержании и развитии всей системы, необходимой для комфортного проживания".

С администрацией г. Рубцовска достигнуты договоренности о благоустройстве части парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Ранее такие соглашения также достигнуты с администрацией г. Барнаула и г. Камня-на-Оби.

"Тема стратегического партнерства власти, бизнеса и общественности сегодня особенно актуальна. Решение общих проблем будет эффективным только при грамотном диалоге и правильно выстроенном механизме взаимодействия. В очередной раз убедился, что у нас с представителями власти одинаковое видение проблем и путей их решения. Несомненно, радует общий настрой на конструктивное взаимодействие. А это значит, мы идем в правильном направлении, — прокомментировал итоги встреч директор по связям с государственной властью и общественностью ЛХК "Алтайлес" Денис Шубин. – Также хотелось бы еще раз обратиться к жителям Алтайского края и напомнить, что у нас работает бесплатная горячая линия. Если есть предложения или замечания по нашей работе, в том числе возникли сложности в получении дров или деловой древесины для личных целей, либо продукции из нее, просьба сообщить нам об этом по телефону 8-800-700-2067. Руководство холдинга рассматривает каждое обращение".