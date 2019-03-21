Киллера-неудачника с сигнальным пистолетом задержали в Москве

В Москве задержали наемника, подозреваемого в покушении на убийство мужчины, сообщили в столичном СК.

Нападение произошло возле жилых домов на улице Часовой 20 марта. 21-летний подозреваемый дважды выстрелил в мужчину из сигнального пистолета, повредив манжет его куртки.

"Довести свой преступный умысел до конца не смог. Ввиду заклинивания в патроннике ствола патрона. После чего попытался скрыться, но был задержан потерпевшим и его коллегой", – сообщили в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос о заключении под стражу.

Как сообщает РЕН ТВ, киллером оказался начинающий рэпер Князь из Санкт-Петербурга. По его словам, неизвестный попросил напугать одного мужчину за крупное вознаграждение. Парень согласился, поскольку нуждался в деньгах.