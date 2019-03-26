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Это вам "По вкусу": скоростной серфинг в интернете и полный пакет ТВ каналов

, ИА "Амител"
Специальное предложение для жителей Барнаула от одного из крупнейших провайдеров региона

Стартует весеннее пакетное предложение ТТК: тарифный план "По вкусу". Это приветственный жест провайдера для новых абонентов Барнаула (физических лиц).

Тем, кто успеет подать заявку на подключение не позднее 15 июня 2019 года, оператор сделает щедрый подарок. Именно так можно назвать предложение для новых абонентов – высокоскоростной интернет и телевидение от ТТК по выгодным ценам.

Тарифный план "По вкусу" – это пакет из двух популярных услуг: высокоскоростного домашнего интернета и пакета более чем из 110 каналов интерактивного телевидения по стоимости от 490 рублей в месяц.

При подключении услуги "Интерактивное телевидение" с пакетом телевизионных каналов "Базовый" или "Расширенный" можно приобрести в рассрочку ТВ-приставку на выгодных условиях.

Услуга "Интерактивное телевидение" от ТТК была запущена весной 2017 года, и сегодня доступна уже в 209 городах России. Она позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, используя интерактивные функции: пауза и перемотка эфира. В рамках услуги "Интерактивное телевидение" ТТК предлагает абонентам несколько базовых пакетов каналов, специальные тематические пакеты каналов на любой вкус, а также сервисы подписки на видеопрокат.

Подробные условия акции на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8-800-775-0-775

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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