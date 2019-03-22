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Козак: цены на топливо в России планируется заморозить до лета

, ИА "Амител"
Отмечается, рынок сейчас функционирует нормально, а цены на заправках сохраняются ниже установленного предела
Продление заморозки связано с тем, что власти должны согласовать с ЕАЭС новые меры / Фото: energy.s-kon.ru

Продление заморозки связано с тем, что власти должны согласовать с ЕАЭС новые меры / Фото: energy.s-kon.ru

Российское правительство на три месяца продлит соглашение с нефтяными компаниями о фиксировании цен на топливо, пишут "Известия" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

Правительство заключило с российскими нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на топливо в ноябре 2018 года. Срок действия договора должен был истечь 31 марта.

Отмечается, что вопрос о заморозке цен правительство обсудит с нефтяниками на будущей неделе.

По словам Козака, продление заморозки цен на бензин связано с тем, что власти должны согласовать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) новые меры регулирования – лицензирование экспорта нефти, которым решили заменить заградительные пошлины.

Лицензии на экспорт продукции получат все топливные компании при условии, что они обязуются поставлять определенные объемы топлива на российский внутренний рынок.

Эксперты считают, что продление соглашения может быть связано с намерением властей обезопасить экономическую ситуацию на случай, если экспортные котировки будут расти. При этом, как отмечается, рынок сейчас функционирует нормально, а цены на заправках сохраняются ниже установленного предела.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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