Совет ректоров двух Алтаев обновили депутатами и министрами

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Председателем Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай избран ректор АГМУ Игорь Салдан, а его заместителем стал ректор АлтГТУ Андрей Марков. Выборы прошли 19 марта на очередной встрече руководителей вузов, сообщает пресс-служба АКЗС.

В новый состав совещательного органа вошли ректоры двух регионов, а также министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, председатель Совета средних образовательных учреждений и колледжей, представители Республики Алтай. Игорь Салдан был утвержден его председателем сроком на пять лет. Секретарем предложено назначить представителя министерства образования и науки Алтайского края.

По вопросу о взаимодействии управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края с высшими учебными заведениями выступила начальник управления Екатерина Четошникова.

Ранее планировалось, что состав Совета будет расширен за счет включения в него президентов вузов, но потом было принято решение отклонить инициативу уже бывшего руководителя АлтГУ Сергея Землюкова.