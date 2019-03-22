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Депутат Максимов: чиновники, в отличие от народа, заслуживают дорогие автомобили

, ИА "Амител"
Депутаты обсуждали законопроект, который предполагает введение запрета на покупку автомобилей для чиновников
Предложение ограничить покупки вызвала бурную дискуссию и была отклонена / Фото: ruspekh.ru

Предложение ограничить покупки вызвала бурную дискуссию и была отклонена / Фото: ruspekh.ru

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Максимов заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили, и не стоит идти на поводу у народа, который питает традиционную, исконную и лютую ненависть к состоявшимся и успешным людям, сообщает РИА "Новости".

В ходе пленарного заседания Госдумы депутаты обсуждали законопроект, который предполагает введение запрета на покупку автомобилей для чиновников стоимостью больше 2 млн рублей. Идея вызвала бурную дискуссию.

"Давайте, знаете, на секундочку задумаемся вот о чем. А кого на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, лютой ненавистью – людей богатых, умных и образованных. Вы знаете, нередко, когда мы с данной трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, то имеет право на все эти блага", – заявил Максимов.

Он добавил, что нельзя регламентировать все: автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности. По мнению депутата, нужно в первую очередь говорить о воспитании человека.

В итоге депутаты Госдумы отклонили законопроект. В пояснительной записке к инициативе сказано, что она разработана для повышения эффективности расходования бюджетных средств и средств отдельных видов юридических лиц с государственным участием.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.03.2019 11:30
- гость -

ну так раз такой богатый, умный и образованный человек, сам себе и купи машину!!!

0  0
22.03.2019 11:31
- гость -

Если богатый и состоятельный, то можно и самому купить дорогой автомобиль, а не за счёт налогоплательщиков, то есть народа... Эти неординарные и успешные личности совсем совесть потеряли.

0  0
22.03.2019 11:32
- гость -

очередная недумающая балаболка

0  0
22.03.2019 11:33
- гость -

За свой счет хоть мерседес, тоть бэнтли, хоть феррари.
А за народные бюджетные деньги только лада !

тоже самое авиаперевозки, базовое возмещение - экономклас, бизнес за свои денежки,
успешные то люди могут себе позволить любую роскошь за свой счет.

0  0
22.03.2019 11:34
- гость -

Скоро эти крысы, забыв про свою ылитность ,побегут поджав хвост.

0  0
22.03.2019 11:38
- гость -

А что гражданин, окончивший школу кгб, такое сделал для народа?
в нужное время возглавлял правильный завод, который успешно приватизировали?

0  0
22.03.2019 11:39
- гость -

чето депутаты госдумы совсем уже перестали задумываться о том, что говорят

а народ и так уже злой. из-за нищеты, из-за пенсий.

"слово не воробей"

какое-то слово может стать последней соломинкой

0  0
22.03.2019 11:47
9

Это ж надо слуга народа(депутат) даже на словах от этого народа открещивается.И прямым текстом говорит не стесняясь ,что он в депутаты пришел чтобы состоятся в плане финансов и успешности.Сталина на тебя нет,охамевший вор.

0  0
22.03.2019 11:49
- гость -

Он себя относит к умным и образованным? А если такой умный то почему не понимает, что гособеспечение у него состоит из налогов людей, которых он не уважает и считает нижайшим звеном. Когда он лез в депутаты, что он обещал народу? Где его обещания? Вот такие люди и создают законы об уважении к ним!

0  0
22.03.2019 11:50
- гость -

Они вообще там уже ЗАЖРАЛИСЬ!!!!!!

0  0
22.03.2019 11:51
месный

и чем же этот упырь заслужил, конкретно чем?

0  0
22.03.2019 11:53
- гость -

Вот интересно, а почему чиновник должен иметь служебный автомобиль? Он на сонтренаж в думу опоздать боится, так пускай на метро пораньше выезжает!

0  0
22.03.2019 11:54
месный

я думаю вообще, чиновники как и любые другие гос органы-учреждения должны пользоваться исключительно российским автопромом и не какимито там еденичными спец аурисами, а именно теми автомобилями которые в свободной продаже для всех!!!!!!!

0  0
22.03.2019 11:55
- гость -

Так и хочется с уважением (как они того требуют) дать ему в морду пинком!

0  0
22.03.2019 11:57
- гость -

Был бы умный, не говорил бы так.
Зажравшийся "слуга".
Только для набивания личного кармана лезут в депутаты (((

0  0
22.03.2019 12:00
- гость -

"Если человек состоялся, если он неординарен, то имеет право на все эти блага", – заявил Максимов", никто и не запрещает, купи автомобиль, обслуживай, заправляй и все это на свои деньги. А то нашелся успешный человек за деньги народа, да еще не довольный этим народом!

0  0
22.03.2019 12:06
- гость -

Народ, упорно голосующий за Пу и Ер, или вовсе не пришедший на выборы заслуживает именно такого обращения.

0  0
22.03.2019 12:08
- гость -

Посмотрел видео. Заголовок провокационный "Депутат Максимов:чиновники, в отличие от народа, заслуживают дорогие автомобили" - не говорил он такого, за уши притянуто. Хоть и не люблю ЕдРо.

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