Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Максимов заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили, и не стоит идти на поводу у народа, который питает традиционную, исконную и лютую ненависть к состоявшимся и успешным людям, сообщает РИА "Новости".
В ходе пленарного заседания Госдумы депутаты обсуждали законопроект, который предполагает введение запрета на покупку автомобилей для чиновников стоимостью больше 2 млн рублей. Идея вызвала бурную дискуссию.
"Давайте, знаете, на секундочку задумаемся вот о чем. А кого на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, лютой ненавистью – людей богатых, умных и образованных. Вы знаете, нередко, когда мы с данной трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, то имеет право на все эти блага", – заявил Максимов.
Он добавил, что нельзя регламентировать все: автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности. По мнению депутата, нужно в первую очередь говорить о воспитании человека.
В итоге депутаты Госдумы отклонили законопроект. В пояснительной записке к инициативе сказано, что она разработана для повышения эффективности расходования бюджетных средств и средств отдельных видов юридических лиц с государственным участием.
Комментарии
ну так раз такой богатый, умный и образованный человек, сам себе и купи машину!!!
Если богатый и состоятельный, то можно и самому купить дорогой автомобиль, а не за счёт налогоплательщиков, то есть народа... Эти неординарные и успешные личности совсем совесть потеряли.
очередная недумающая балаболка
За свой счет хоть мерседес, тоть бэнтли, хоть феррари.
А за
народныебюджетные деньги только лада !
тоже самое авиаперевозки, базовое возмещение - экономклас, бизнес за свои денежки,
успешные то люди могут себе позволить любую роскошь за свой счет.
Скоро эти крысы, забыв про свою ылитность ,побегут поджав хвост.
А что гражданин, окончивший школу кгб, такое сделал для народа?
в нужное время возглавлял правильный завод, который успешно приватизировали?
чето депутаты госдумы совсем уже перестали задумываться о том, что говорят
а народ и так уже злой. из-за нищеты, из-за пенсий.
"слово не воробей"
какое-то слово может стать последней соломинкой
Это ж надо слуга народа(депутат) даже на словах от этого народа открещивается.И прямым текстом говорит не стесняясь ,что он в депутаты пришел чтобы состоятся в плане финансов и успешности.Сталина на тебя нет,охамевший вор.
Он себя относит к умным и образованным? А если такой умный то почему не понимает, что гособеспечение у него состоит из налогов людей, которых он не уважает и считает нижайшим звеном. Когда он лез в депутаты, что он обещал народу? Где его обещания? Вот такие люди и создают законы об уважении к ним!
Они вообще там уже ЗАЖРАЛИСЬ!!!!!!
и чем же этот упырь заслужил, конкретно чем?
Вот интересно, а почему чиновник должен иметь служебный автомобиль? Он на сонтренаж в думу опоздать боится, так пускай на метро пораньше выезжает!
я думаю вообще, чиновники как и любые другие гос органы-учреждения должны пользоваться исключительно российским автопромом и не какимито там еденичными спец аурисами, а именно теми автомобилями которые в свободной продаже для всех!!!!!!!
Так и хочется с уважением (как они того требуют) дать ему в морду пинком!
Был бы умный, не говорил бы так.
Зажравшийся "слуга".
Только для набивания личного кармана лезут в депутаты (((
"Если человек состоялся, если он неординарен, то имеет право на все эти блага", – заявил Максимов", никто и не запрещает, купи автомобиль, обслуживай, заправляй и все это на свои деньги. А то нашелся успешный человек за деньги народа, да еще не довольный этим народом!
Народ, упорно голосующий за Пу и Ер, или вовсе не пришедший на выборы заслуживает именно такого обращения.
Посмотрел видео. Заголовок провокационный "Депутат Максимов:чиновники, в отличие от народа, заслуживают дорогие автомобили" - не говорил он такого, за уши притянуто. Хоть и не люблю ЕдРо.