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Спикер АКЗС рассказал, что ожидает услышать на отчете Томенко за 2018 год

, ИА "Амител"
Губернатор отчитается перед депутатским корпусом на сессии 25 апреля

Фото: Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит 25 апреля перед депутатами АКЗС с отчетом о работе исполнительной власти региона за 2018 год. 21 марта в Барнауле прошло заседание правительства края, на котором министры рассмотрели основные итоги социально-экономического развития региона, которые лягут в основу отчетного доклада. 

Как сообщил министр экономического развития Павел Дитятев, рост валового регионального продукта в сопоставимых ценах оценивается на уровне 100,5% к предыдущему году. Наибольший вклад в формирование валового регионального продукта вносят сельское хозяйство, промышленность и торговля (около 52% от ВРП). Сводный индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 100,5%, прирост инвестиций по итогам 2018 года составил 21,7%, объем инвестиций в основной капитал – 109,9 миллиарда рублей. В реальном секторе экономики наибольший рост инвестиций обеспечен в обрабатывающих производствах, в добывающем секторе, в строительстве, в сфере транспортировки и хранения.

Во время заседания предварительные итоги работы власти оценил спикер АКЗС Александр Романенко, который высказал мнение, что правительство четко знает о слабых местах в экономике края и какие сильные стороны необходимо развивать.

"Перенос срока обсуждения позволяет всем более глубоко подготовиться, сделать более серьезные выводы, вооружиться цифрами по итогам года, которые статистика предоставила совсем недавно. В правительстве края проведен глубокий структурный анализ болевых точек экономики региона. Есть понимание, как закрепить и усилить положительные тенденции в развитии экономики, как преодолеть трудности – и системные, и "точечные". Мы видим, что правительство готово к диалогу с депутатским корпусом, и, соответственно, с нашими избирателями по тем проблемам в социально-экономическом развитии, которые волнуют людей", – цитирует пресс-служба АКЗС Александра Романенко.

Спикер парламента поблагодарил руководителей краевых структур за содержательную работу с депутатским корпусом и выразил надежду, что на таком же серьезном уровне в преддверии апрельской сессии пройдут и встречи руководителей правительства с депутатскими фракциями.

"Обсуждение доклада не должно быть "игрой в одни ворота" – ни с той, ни с другой стороны. Мы ждем от правительства серьезного откровенного разговора и содержательной реакции на поднимаемые депутатами проблемы. Но мы понимаем, что и правительство вправе ожидать от депутатского корпуса при обсуждении отчета профессионализма, компетентности, внимания к действительно важным проблемам, а не каким-то частным темам. И, конечно, вопросы депутатов должны быть направлены не просто на констатацию проблем, а на поиск решения", – добавил Александр Романенко.

В соответствии с уставом региона депутаты заслушивают отчет губернатора Алтайского края с учетом вопросов, поставленных краевым парламентом. По регламенту АКЗС, депутатские объединения направляют вопросы в совет фракций не позднее 1 апреля, а он обобщает и утверждает вопросы не позднее 7 апреля.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.03.2019 11:31
Даша Сибирячь

Я щитаю что о Наших прорывах уже можно
с честью говорить!

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