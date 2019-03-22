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Сергей Дугин отчитался о росте промышленных инвестиций в Барнауле

, ИА "Амител"
Глава города выступает сегодня с докладом по итогам года
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Объем инвестиций в промышленность Барнаула за год вырос на 26%, индекс промышленного производства – на 1,9%. Об этом сообщил глава города Сергей Дугин во время ежегодного отчета о деятельности администрации в пятницу, 22 марта.

"По итогам работы в прошлом году предприятия города показали неплохую динамику. Индекс физического объема промышленного производства составил 101,9%. Объем продукции, произведенной крупными и средними предприятиями, превысил 95 миллиардов рублей. Как и в 2017 году, с прибылью сработали около 80% компаний", – сказал градоначальник.

А вот по объему инвестиций рост более весомый: вложения по крупным и средним предприятиям города выросли на 26% и превысили 30 миллиардов рублей. Почти в два раза выросли вложения в строительную отрасль, в 1,3 раза – в машины и оборудование.

"Основной вклад в промышленный рост внесли предприятия обрабатывающей отрасли, выпускающие транспортные средства и оборудование, одежду, текстильные изделия, мебель, моющие и косметические средства", – добавил Сергей Дугин.

Объемы производства увеличили на Барнаульском вагоноремонтном заводе, "Алтайлесмаше", "Сибэнергомаш-БКЗ", новые цеха были открыты на "Алтайтаре", "Ренессанс Косметик", "Алттрансе".

По словам Сергея Дугина, для дальнейшего роста инвестиций городу нужны новые промышленные площадки.

Отчет проходит на заседании Барнаульской городской думы, которое ради этого события было перенесено из традиционного зала в большой зал городской администрации. На мероприятии присутствуют депутаты Госдумы, краевого парламента и БГД, представители правительства Алтайского края, общественники и бизнесмены.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2019 13:19
- гость -

Объемы производства увеличили на Барнаульском вагоноремонтном заводе, "Алтайлесмаше", "Сибэнергомаш-БКЗ", новые цеха были открыты на "Алтайтаре", "Ренессанс Косметик", "Алттрансе".
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Заслуга администрации в чем?
Если бы в докладе прозвучало, что благодаря мероприятиям (конкретные меры/действия) проведенным администрацией Барнаула увеличились объемы производства.... А так просто констатация факта.

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