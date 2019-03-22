В Госдуме во фракции "Единая Россия" объяснили слова депутата Александра Максимова, который ранее, выступая против ограничения в цене автомобилей для чиновников, заявил о ненависти граждан к "успешным и богатым людям", сообщает "Царьград".
Первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев раскритиковал заявления своего сопартийца Максимова, который заявил о том, что на граждан не стоит обращать внимания в вопросах траты бюджетных денег, поскольку их ненависть к богатым и успешным людям является традиционной.
Как подчеркнул Исаев, члены "Единой России" не разделяют столь неаккуратно высказанного мнения.
"Не уверен, что это позиция даже самого Максимова. Я думаю, что это с его стороны неудачная фигура речи. Мне представляется, что выразился он, прямо скажем, неаккуратно", – пояснил он.
Ранее депутат Госдумы Александр Максимов решил озвучить причины отказа фракции от поддержки запрета на покупку автомобилей для чиновников стоимостью более 2 миллионов рублей. По мнению политика, госслужащие своей "успешностью" заслужили право ездить на дорогих автомобилях.
Комментарии
2слова связать не могут а миллионы получают
Золотой ты человек, Петр Винидиктыч!!!! О России думаешь.... (НашаRussia)
Получается, что если простой человек что то скажет против власти, то это является неуважением, а если депутат в открытую унизил народ, то это всего навсего неудачная фигура речи! Хорошо устроились!
Боже!!! И материть их уже нельзя Понеслась душа в рай!
Депутаты считают это не аккуратным высказыванием? Он в открытую плюнул на граждан, в том числе и на своих избирателей!
Фуфлыжник
У них похоже весеннее обострение началось! Блеют невесть что, а потом оправдываются, как школьники! Даааа, по личику ему бы надо...
Население утрется и проголосует за эту фигуру речи на следующих выборах - 146%!!!
Судя по последним «перлам» слуг народа он просто по «ошибке» сказал об отношении власти к народу.
Ну тогда и от нас и кремлю и думе по неудачной фигуре речи.
вот именно, он не оговорился, а проговорился.
в отставку такую сволоч
Чтото часто наши чиновники стали неудачные фигуры речи демон-стрировать...