EMIN и группа "Аквариум" выступят в Барнауле в конце марта.

В воскресенье, 24 марта, в ДК "Моторостроителей" состоится концерт в рамках нового и очень ожидаемого сольного тура EMIN`a. Исполнитель представит полюбившиеся многим песни из нового англоязычного альбома "Неба не боялись", а также свои хиты. Зрителей ждет оригинальное шоу, непередаваемая атмосфера и, конечно же, живое общение со звездой. Начало в 18:00 часов.

"Каждый концерт EMIN`а — это невероятные эмоции, добрая атмосфера, возможность познакомиться с артистом поближе, получить незабываемое удовольствие и новые впечатления, насладиться музыкой, которая проникает в самое сердце", — рассказали организаторы.

Отметим, что во время гастролей EMIN не только дает концерт, но и встречается с детьми из специализированных учреждений. Исполнитель удваивает средства от продажи сувениров и направляет их в учреждение, подопечные которого были на встрече.

В среду, 27 марта, в ДК "Моторостроителей" выступит легендарная рок-группа "Аквариум". За 40 лет состав коллектива неоднократно менялся, но его бессменным лидером был и остается Борис Гребенщиков. Начало концерта в 19:00 часов.

Группа "Аквариум" была основана в 1972 году Борисом Гребенщиковым и Анатолием Гуницким. Первым выступлением в ресторане "Трюм" музыканты заработали 50 рублей. В 1973 году вышел первый альбом "Искушение Святого Аквариума", который был записан в домашних условиях. Первая студийная работа появилась лишь в 1981 году, в том же году группу "Аквариум" приняли в Ленинградский рок-клуб. После выпуска альбома "Радио Африка" группа прославилась на весь Советский Союз. Ближе к 90-м годам "Аквариум" записывает первый альбом, предназначенный для США — "Red Wave", в 1988 году состоялись первые зарубежные гастроли в Канаде. В 90-х годах участники группы, в том числе и Борис Гребенщиков, начинают сольные проекты. Воссоединение группы состоялось лишь в 1992 году.

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