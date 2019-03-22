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Названы российские бизнесмены, изменившие представление о стране за рубежом

, ИА "Амител"
Данный рейтинг был составлен в честь 15-летия российского Forbes
Замыкает тройку создатель соцсети 'ВКонтакте' и мессенджера Telegram Павел Дуров / Фото: rtvi.com

Замыкает тройку создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров / Фото: rtvi.com

Forbes составил список из 15 успешных россиян, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.

На первом месте рейтинга оказался основатель инвестиционного фонда DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер. Его состояние на данный момент насчитывает 3,7 млрд долларов. По мнению издания, его миссия — стимулировать естественную тягу к познанию мира. Семь лет назад Мильнер решил сосредоточиться на научных проектах и поддержке молодых ученых и покинул Mail.ru Group.

Второе место занял основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий с состоянием 3,4 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, состояние которого оценили в 2,7 млрд долларов.

В этот список также вошли создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев, банкир Олег Тиньков, совладелец технологической корпорации IPG Photonics Валентин Гапонцев, сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, создатель группы "Рольф" Сергей Петров, президент IBS Group Анатолий Крачинский и другие предприниматели.

В рейтинг вошли также две женщины — основатель онлайн-магазина Wilberries Татьяна Бакальчук и владелец авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" Наталья Филева.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.03.2019 19:15
- гость -

Ха-ха Мильнер, своей работой ой- умру от смеха!

Из офшорного скандала с регистратором Appleby стало ясно, что венчурный инвестор Юрий Мильнер инвестировал $200-300 миллионов Дмитрия Медведева в Facebook и Twitter через Digital Sky Technologies. Мильнер получил средства от Газпроминвестхолдинга Алишера Усманова (вспомните фильм "Он Вам не Димон" и у банка ВТБ, который дербанил в тот момент империю Банка Москвы Юрия Лужкова и Андрея Бородина по приказу Дмитрия Медведева. Во время дербана Банка Москвы всплывали акции Facebook, а Минфин выделил ВТБ 295 млрд рублей на якобы санацию. Если верить утечке из Appleby, то ситуация выглядит так, что деньги из Банка Москвы частично пошли в фонд Мильнеру, который в сделках по покупке 5% Twitter и 8% Facebook представлял интересы Дмитрия Анатольевича Медведева. Акции стоят миллиарды долларов, а с того времени нынешний премьер очень любит Twitter и Facebook. К нашим ворам уже все привыкли, а для американцев интересная мулька в том, что Мильнер инвестировал в проекты зятя Трампа Джареда Кушнера, который работает советником президента США.

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