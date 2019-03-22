В Барнауле по результатам проведенной доследственной проверки по материалам из СМИ возбуждено уголовное дело по статье "Превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия", сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, ранним утром 9 марта 2019 года прибывшие в магазин "Пиффков" сотрудники ООО КЧОП "Сотня" вышли за пределы своих полномочий, применив в отношении посетителя магазина физическую силу.

В настоящее время следственными органами ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что следственные органы инициировали доследственную проверку после появления видео потасовки в одном из барнаульских баров, сообщает пресс-служба ведомства. На кадрах было видно, что сотрудники одного из городских частных охранных предприятий применяют силу в отношении посетителей.

Как ранее сообщало интернет-сообщество "Барнаул 22", пару недель назад в Сети появилась видеозапись, на которой конфликтуют сотрудники ЧОП и посетители магазина-бара "Пиффков". По некоторым сведениям, компания барнаульцев отмечала в баре праздник 8 Марта. Продавцу что-то не понравилось, и она вызвала охрану. Приехавшие сотрудники охранного предприятия стали выгонять посетителей из бара. После словесный конфликт перерос в потасовку.