Центробанк сохранил ставку на уровне 7,75% годовых

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщает регулятор. Последний раз ЦБ принимал решение о повышении ставки в декабре 2018 года — тогда она была повышена на 0,25%.

Всего в прошлом году регулятор дважды повышал показатель, впервые с 2014 года в сентябре — на 0,25%. При этом в 2018 году Банк России дважды снижал ставку: первый раз в феврале, второй — в марте.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году", — отмечает ЦБ.