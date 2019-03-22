Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что Министерство культуры России необходимо разогнать, пишет "Московский комсомолец".

"Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк", — сказал Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме.

Депутаты и сенаторы, входящие в Минкульт, слишком далеки от народа, считает лидер группировки "Ленинград".

Во время своего выступления на заседании музыкант заявил, что невозможно регламентировать творчество блогеров, о котором идет речь в разработанном проекте закона "О культуре". "Хотел бы предостеречь, читая, пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан", — заявил он.

Он отметил, что возможно только создать атмосферу "благоприятствования" и уважения, так как "производителей культуры" очень много, при этом "инвестировать туда бесполезно".

Также Шнуров заявил, что пора написать на каждой школе, что Александр Пушкин — "наше не все", а есть "кое-что еще".