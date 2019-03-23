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"Учитель года-2019": как победители конкурса поразили учеников и удивили жюри

, ИА "Амител"
Сегодня в Алтайском крае состоялась церемония закрытия конкурсов "Учитель года Алтая – 2019" и "Педагогический дебют"
Министр образования Максим Костенко с лауреатами конкурса 'Учитель года Алтая - 2019'

Министр образования Максим Костенко с лауреатами конкурса "Учитель года Алтая - 2019"

Церемония закрытия конкурсов "Учитель года Алтая – 2019" и "Педагогический дебют" прошла в Барнауле в пятницу, 22 марта. Поздравляли участников конкурса заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова и министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. "Мы хотим, чтобы вы были в профессии, достигали высоких рубежей, становились Заслуженными учителями России, Народными учителями, а мы бы всегда гордились вами и славили нашу малую Родину", — сказал министр.

Отметим, в этом году в обеих номинациях победили мужчины: учитель информатики и учитель технологии. Они смогли удивить жюри свежими идеями. Теперь они будут представлять наш регион в финале конкурса, который пройдет в Чеченской республике.

Корреспонденту ИА "Амител" удалось пообщаться с победителем конкурса "Учитель года Алтая — 2019", учителем информатики Кытмановской школы №1 Александром Чернобаевым и учителем технологии школы № 52 города Барнаула Евгением Соловьевым.

Корреспондент: Примите наши поздравления, было предчувствие что победите?

Александр Чернобаев: предчувствий не было, все участники шли ровно по ходу конкурса. На открытом уроке по информатике, для меня было все обыденно, я показал то, как я работаю. Проводил урок для 8 класса по теме "Электронные таблицы". Если честно, пока не понимаю, чем я зацепил учеников и жюри. Мне только удалось донести, что учащиеся не должны получать готовые знания, а научились добывать их сами.

Учитель года Алтая-2019 с заместителем Председателя Правительства Алтайского края Ириной Долговой

Корр.: Как вас поддерживали?  

А.Ч.: Поддержка была отовсюду, начиная от администрации Кытмановского района, и заканчивая учителями нашей школы, помогал и директор.

Корр.: Как дорога привела вас в школу?

А.Ч.: У меня родители — учителя, и когда я шел в школу, я знал что это такое. На данный момент у меня 13 лет педагогического стажа.

Корр.: Чего в школе не хватает?

А.Ч.: Необходимо поднимать авторитет профессии учитель, а за этим поднимется и все остальное.

Корр.: Как у вас обстоят дела с материальной базой, интернет есть в школе?

А.Ч.: Есть широкополосный интернет, 40 компьютеров по всей школе, 7 интерактивных досок.

Корр.: Что вы можете сказать будущим участникам конкурса и ученикам?

А.Ч.: Во-первых, нужно показывать себя с лучшей стороны, быть таким, какой ты есть по жизни – не менять стиль преподавания, стратегию, и не бояться, потому что конкурс – это праздник. Ученикам желаю, чтобы у всех были добрые и отзывчивые учителя, с которыми можно просто поговорить по душам.

Корр.: Поделитесь мыслями о будущем, что вы думаете о финале конкурса, который пройдет в Чеченской республике?

А.Ч.: Постараюсь с достоинством представить регион, буду анализировать, выявлять самое лучшее и стараться воплотить в жизнь. Также следовать своему девизу: чтобы учить других, нужно учиться самому!

В категории педагогический дебют, борьба шла между педагогами со стажем не более трех лет. Выйти вперед удалось учителю технологии школы № 52 города Барнаула Евгению Соловьеву.

Евгения Соловьева поздравил министр образования и науки Максим Костенко

Корр.: Поздравляю Евгений, знал, что победишь?

Е.С.: Нет, но жена мне сказала: "ты победишь", — а я сомневался.

Корр.: Когда этапы конкурса проходили, чувствовал, что у тебя есть какая-то изюминка?

Е.С.: Да, чувствовал. Например, во время открытого урока я заметил по жюри, что они оживились и начали общаться. Урок был с применением новых технологий - с использованием лазерного гравера. Мы с детьми делали металлические брелки и гравировку . При этом дети мне были не знакомы - занятие проходило на базе другой школы, но я чувствовал отдачу учеников. Всей 52-й школе огромный привет, меня так сильно поддерживали, такое чувство, что вся школа смотрела футбол и болела.

Корр.: Не было чувства, что предмет "Труды" не такая важная дисциплина, как русский или литература?

Е.С.: Считаю, что мой предмет не ниже не выше других. Кроме технологии я являюсь кадетским воспитателем, веду строевую, огневую подготовку, туризм в кадетских классах. Строю общение с учениками на взаимопонимании и использую армейскую дисциплину, которую приобрел в войсках ПВО, где служил после академии.

Корр.: Совет будущему участнику конкурса.

Е.С.: Главное побольше инновационных решений и действий. Должно быть что-то простое, но технически новое. Мой девиз по жизни: сделать можно все — главное захотеть.

Финалисты конкурса "Педагогический дебют"

Победители получили денежные призы в размере 300 000 рублей и 100 000 рублей соответственно, а также ценные подарки. Волнение уже позади, а ученики с нетерпением ждут своих победителей, ведь выбор профессии педагог - это уже победа.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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