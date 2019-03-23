Суббота, 23 марта, порадует жителей Алтайского края плюсовыми температурами. Согласно прогнозу синоптиков, днем сегодня воздух прогреется до +3,+8 градусов. В предгорьях будет еще теплее — до +13 градусов. Без осадков. Однако автомобилистам следует соблюдать осторожность: на дорогах ожидается гололедица. Утром местами изморозь и туман. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов. Осадков не ожидается, но на дорогах также гололедица.