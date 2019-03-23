Управление ФНС по Алтайскому краю направило в арбитражный суд заявление о признании банкротом оператора ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", сообщается на сайте суда. Общая сумма налоговой задолженности не раскрывается.

Напомним, с 2012 по 2016 годы ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" ни разу не получало прибыль. Максимальный чистый убыток за этот период получен в 2016 году (63,5 млн рублей), близкий к нему результат был отмечен в 2012 году (52,8 млн рублей). В прошлом году она вошла в десятку неэффективных зон по оценке Счетной палаты РФ.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства страны в феврале 2007 года. Зона размещена на территории площадью 33,6 тысячи квадратных метров на берегу реки Катунь в Алтайском районе. Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Инвесторы могут получить землю под застройку без торгов по сниженным арендным ставкам с возможностью выкупа, на участках проложены коммуникации, а резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.