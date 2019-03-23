Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, обвиняемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий, предстал перед судом, сообщают "Новости Горного Алтая".

Экс-градоначальнику инкриминируют хищение принадлежащего городу автомобиля Toyota Land Cruiser стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Цена на него была незаконно снижена до 807 тысяч рублей с помощью составления сфальсифицированных документов.

Помимо этого, согласно версии следствия, мэр организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджета при предоставлении и распределении субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай.

Предпринимателей обязали возвращать 20% от полученных сумм на счет городской администрации. Таким образом бюджет муниципалитета пополнился 17,4 млн рублей под видом благотворительной и спонсорской помощи.

Кроме того, Облогин, владел частью уставного капитала ООО "УК Центральная". Зная о неудовлетворительном финансовом состоянии компании, он от лица администрации предоставил ей семь муниципальных гарантий на сумму свыше 120 млн рублей. ООО свои обязательства не исполнила и 107,5 млн рублей было взыскано из бюджета Горно-Алтайска.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УПК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, гособвинитель просит суд назначить Облогину 4,5 года колонии общего режима.

Также прокурор настаивает на удовлетворении исков в пользу города на 1,5 млн рублей и 107,8 млн рублей, а до погашения обязательств по искам – сохранить арест на имущество и деньги бывшего мэра.

Прения сторон начнутся 22 апреля, когда к ним подготовится сторона защиты.