Две российских пары на Чемпионате мира по фигурному катанию в Японии в дисциплине танцев на льду вошли в пятерку лучших, сообщает RT.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина взяли "серебро", а Иван Букин и Александра Степанова остановились лишь в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Таким образом сумма мест россиян не превысила 13 и поэтому на следующем мировом турнире страну в этой дисциплине представят уже три пары.

Напомним, что следующий ЧМ по фигурному катанию пройдет в Канаде. Его примет город Монреаль.