Бюджетникам Балтасинского района Татарстана запретили пользоваться зарядными устройствами и чайниками на рабочем месте, сообщает "Реальное время".

Соответствующее распоряжение подписал руководитель районного исполкома Айдар Хайрутдинов.

В нем говорится, что по поручению главы района Рамиля Нутфуллина нужно экономить электроэнергию.

Для этого помимо ведения журнала ежемесячного учета расхода электричества, внедряется запрет на использование энергии в личных целях.

К ним относятся такие действия, как зарядка телефона, смартфона, планшета или иного принадлежащего сотруднику устройства. Кроме того, запрещается кипячение воды в чайнике в помещении, не предназначенном для приема пищи.

В районном отделе образования подтвердили наличие запрета, однако сослались на иные причины его введения.

Так, по словам начальника структуры Алии Закиевой, необходимость таких мер объясняется заботой властей о пожарной безопасности в госучреждениях.