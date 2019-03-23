Наезд на двух пешеходов случился вечером на проспекте Коммунистический в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Около 17:45 Toyota Gaia сбила парня и девушку, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

20-летнему молодому человеку медицинская помощь оказана в республиканской больнице, после чего он отпущен домой, а вот его 17-летней спутнице потребовалась госпитализация.

Автомобилем управляла 47-летняя жительница Майминского района. По предварительной информации, завершая проект перекрестка автоледи сбила начавших движение пешеходов.

Тестирование на наличие алкоголя в ее крови показало отрицательный результат. По факту аварии проводится административное расследование.