Вспышка отравлений зафиксирована в городе Хасавюрт, сообщает Минздрав Дагестана.

В общей сложности с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 86 человек, из них 72 ребенка.

Тяжелых случаев не зафиксировано. Состояние большинства пациентов оценивается легкой степенью.

Всем пациентам оказывается медицинская помощь. Все необходимые лекарства для этого имеются в больнице по месту пребывания, заверили врачи.

Лечение пострадавших находится на контроле Минздрава республики. Так, сегодня, 23 марта, Центральную городскую больницу посетил замминистра здравоохранения Дагестана Салман Ахмедов.

Расследование причин заражения ведется региональным Роспотребнадзором. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.