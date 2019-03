Музыкальная группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны вокалиста Кита Флинта, сообщает РИА Новости.

Поклонникам творчества умершего музыканта предлагается пройти траурную процессию до церкви в британском городе Брейнтри.

Внутрь пустят только родственников усопшего, но остальные смогут слышать все, что происходит внутри, через динамики.

Безжизненное тело Кита Флинта обнаружили в собственном доме в Данмоу (графство Эссекс) 4 марта 2019 года. Британский музыкант был мертв. Ему было всего 49 лет. Причиной смерти вокалиста группы The Prodigy назван суицид.

Кит Флинт известен как один из основателей The Prodigy. Именно он в 1990 году убедил диджея Лиама Хоулетта создать популярный музыкальный коллектив.

Сначала Флинт был в электронной группе танцором, но потом стал и вокалистом, демонстрируя свое исполнение песен.

С тех пор The Prodigy стал популярным во всем мире, получив множество престижных музыкальных наград. Их альбомов продали десятки миллионов копий. А сам Кит Флинт стал лицом этого коллектива.

Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & 'raise the roof' for Keef!

If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary's church in Bocking, no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9