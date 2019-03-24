Процесс разрушения ледового покрова рек стартовал в Алтайском крае, сообщает региональное правительство.

Вскрытие рек ожидается на 3-6 дней раньше, чем в среднем за предыдущие годы. В связи с этим и весеннее половодье следует ждать почти на неделю раньше.

Из-за заторов льда ожидается подъем воды в реках и подтопление прилегающей к ним местности.

Наибольший риск такого развития событий существует на Оби (участок между Барнаулом и Камнем-на-Оби), Бие и Чумыше (Тальменка — Зайцево – Шипицыно). Ситуация может осложниться обильными осадками и таянием снега.

Для профилактики предстоящего паводка проводятся комплексные мероприятия на реках. В частности, специалисты производят подрыв льда в местах, где могут образоваться заторы.

Также выполняются работы по зачернению и распиловке льда. Ведется и отсыпка грунтом участков низменной местности, и вывоз снега, и очистка водопропускных сооружений.