Сергей Лазарев дал интервью о своем предстоящем выступлении на "Евровидении", сообщают "Известия".

Один из вопросов касался уже второй попытки выиграть престижный европейский музыкальный конкурс.

У исполнителя спросили, какой бы совет он дал сам себе исходя из опыты 2016 года.

Певец ответил, что не доверял бы букмекерам. Он напомнил, что тогда они предсказывали его победу, но ошиблись на одну позицию – Лазарев занял второе место.

Примечательно, что в этом году после премьеры песни Scream, с которой россиянин выступит перед жюри, букмекеры поставили его как раз на вторую позицию. Фаворитом же конкурса считается представитель Голландии Дункан Лоуренс (композиция Arcade).