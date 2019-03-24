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Конюхов на весельной лодке пережил 12-бальный шторм в океане

, ИА "Амител"
Известному путешественнику пришлось привязать себя к судну, чтобы не утонуть
Продолжается кругосветное путешествие россиянина Федора Конюхова / Фото: ekstrasensi.net

Продолжается кругосветное путешествие россиянина Федора Конюхова / Фото: ekstrasensi.net

Продолжается кругосветное путешествие россиянина Федора Конюхова, который за два года намерен совершить кругосветное путешествие на девятиметровой весельной лодке, сообщает РИА Новости.

Накануне путешественник попал в 12-бальный шторм с восьмиметровыми волнами и 15-секундными интервалами между ними. Длина волны достигала 300-350 метров, а ее скорость — 90 километров в час

Чтобы не утонуть, Конюхову пришлось привязать себя к дну лодки. Все равно за путешественника было страшно – стихия могла разрушить или повредить лодку, что ставило под угрозу его жизнь.

Чтобы добраться до мыса Горн, ему нужно преодолеть еще 2,3 тысячи километров. По прогнозу специалистов, пока он преодолевает эту дистанцию, пройдут еще как минимум четыре шторма.

"На протяжении этих семи дней Федору Конюхову придется выдержать четыре шторма подряд с короткими перерывами, но эти перерывы в 12-15 часов не позволят Южному океану успокоиться, волна пять-шесть метров будет сопровождать лодку "Акрос" до четверга", — говорят в штабе Конюхова.

Конюхов известен своими путешествиями самыми необычными способами.

В 2002 на гребной лодке "УРАЛАЗ" он в одиночку пересек Атлантический океан. 16 октября стартовал с Канарских островов, 1 декабря финишировал на острове Барбадос. 3000 миль Федор прошел с мировым рекордом — 46 суток 4 часа. Этот результат до сих пор никем не превзойден.

Спустя почти 15 лет он совершил кругосветный перелет на воздушном шаре за 11 дней. Он вылетел из австралийского города Нортхэм 11 июля 2016 года и приземлился в 160 км от точки вылета 23 июля.

Эти 11 суток он провел в кабине размером 2 х 1,8 м. Перед полетом он сообщал, что планирует спать в общей сложности 4 часа в день, время от времени отдыхая по 30-40 минут.

Во время полета шар достигал скорости в 240 км/ч и поднимался на высоту в 10 600 метров. Таким образом Конюхов побил предыдущие мировые рекорды скорости кругосветного путешествия на воздушном шаре.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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