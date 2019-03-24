Международные соревнования по биатлону среди ветеранов завершились 24 марта в Финляндии, сообщает "Алтайский спорт".

Барнаульский биатлон на турнире с честью представил Иван Лыжин, в составе команды "Сибирь" завоевавший первое место в эстафетной гонке 3×6 км с двумя огневыми рубежами.

"Золото" вместе с ним в возрастной группе от 35 до 44 лет взяли новосибирец Владислав Иванов и томич Алексей Тимошин.

Примечательно, что Лыжин показал лучшее индивидуальное время на своем участке среди всех биатлонистов и отстрелял без промахов.

Эта победа стала для него второй на турнире. Ранее барнаульский спортсмен выиграл спринтерскую гонку.