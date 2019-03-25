Последняя неделя марта в Алтайском крае начнется с дождя и мокрого снега, информируют синоптики.

"В отдельных районах осадки в виде мокрого снега, дождя, гололедные явления, на дорогах гололедица, утром местами туман, изморозь", – говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят -1…+4 градуса, местами в предгорьях до +9 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле временами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололедные явления, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице +2…+4 градуса. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.