Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров продают в монолитной высотке на улице Малахова в Барнауле за 10,999 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом находится в районе с развитой инфраструктурой. В подъезде два лифта, консьерж, видеонаблюдение. Имеются теплые подземные парковки с круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

"В квартире никто не жил, сделан дорогой и качественный ремонт, все работы по ремонту были закончены шесть месяцев назад. Весь материал был заказан у импортных производителей. Отделка: натуральный камень, мрамор разных сортов, дуб, бук, очень дорогие межкомнатные двери из цельного массива ясеня", – отмечает автор объявления.

Планировка: кухня, просторный коридор, большая гостиная, два санузла, сауна, комната отдыха, отделанная натуральными породами дерева, спальня, детская комната, спортзал.

После сдачи дома в квартире были заменены все окна и система отопления.