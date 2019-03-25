Российские военные самолеты прилетели в Венесуэлу

Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на местные СМИ.

99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле. По данным газеты El Comercio, во главе военных стоит начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"По пути в Венесуэлу самолеты сделали две пересадки – в Дамаске и Дакаре", – говорится в статье.

В аэропорту 99 военных из России встречали глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Эдгар Колина Рейес и члены российского посольства в Каракасе.

Источник в дипломатическом сообществе заявил РИА "Новости", что военные прибыли из России "для участия в двусторонних консультациях". По его словам, "ничего загадочного" в этом визите нет – прилет связан с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству, подписанных много лет назад.

Ранее Россия отправила два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу для совместных учений. Трансатлантический перелет вызвал панику в США, поскольку эти самолеты способны нести ядерные заряды.