Регионом с самой доступной для жителей ипотекой стал Ямало-Ненецкий автономный округ, а сложнее всего купить новое жилье в регионах Кавказа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование.

Алтайский край в рейтинге оказался на 72-м месте из 84. Здесь доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2018 году, составила 20,6% (в 2017 году этот показатель составил 15,9%). На две строчке выше – 70-е место – Республика Алтай, где показатели составили 21,4 и 14,8% соответственно.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по доступности ипотеки. В 2018 году доля семей, которые могли бы взять ипотеку, составила 68,2% населения. Это на 3,6% больше, чем в прошлом году.

Второе место в рейтинге заняла Магаданская область – 61,8% жителей могли взять кредит на покупку жилья. Тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийский автономный округ – 55,9%.

Сложнее всего купить жилье оказалось на Кавказе. В Дагестане только 10,3% населения могли бы взять ипотеку, в Ингушетии этот показатель составил 8%. Тяжелее всего приходится жителям Чеченской республики, где в минувшем году только 7,8% населения могли позволить себе покупку квартиры.