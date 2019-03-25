Россиян предупредили о вероятном дефиците рыбной продукции с осени 2019 года из-за запрета на реализацию рыбы, пораженной видимыми паразитами, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Такую рыбу нельзя будет продавать с 1 сентября. Ограничения предусмотрены положением техрегламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Тем не менее в документе нет указания, о каких именно организмах идет речь – живых или погибших.

По мнению представителей Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, неточность может негативно сказаться на ситуации в целом. Отмечается, что контролирующие органы могут начать изымать с прилавков любую продукцию. С дефицитом при этом столкнется розничная торговля.

Как уточнили в пресс-службе Минсельхоза, нормы позволяют контролировать продажу рыбы без необоснованных препятствий для торговли и переработки. Несмотря на это, во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров намерены подать в ведомство обращение, в котором опишут свои требования по внесению поправок.