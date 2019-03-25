Дочь героя Великой Отечественной войны маршала Ивана Конева и член Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева сообщила, что она не обращалась в Следственный комитет из-за оскорбительной шутки участниц шоу Comedy Woman в адрес ее отца, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Ранее общественный резонанс вызвал один из выпусков шоу Comedy Woman, в котором рассказали, как хоронили крысу рядом с Коневым. "Я еще в школе, когда крысу Анфису хоронила, такое чествование устроила, аж люди позавидовали! Выбила ей хлебное местечко в Кремлевской стене, между Ежовым и Коневым", – пошутила артистка Наталья Медведева. Сообщалось, что внуки маршалов Баграмяна и Конева собираются подать заявление в СК РФ.
Как рассказала Конева, она не писала никакого заявления: "Я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет право над чем-то смеяться и хохотать. Но история Великой Отечественной войны имеет своих героев".
Она предположила, что участницы, сценаристы и создатели проекта просто "заигрались", если позволили себе подобные высказывания.
"Может быть, со временем эти ребята поймут, что правота и неправота здесь одна: есть святые вещи или нет святых вещей", – подчеркнула Конева, добавив, что в Comedy Woman не понимают, что "личная слава и публичность должна иметь внутренние стержни, ограничения".
Внук маршала Ивана Баграмяна Иван Сергеевич ранее заявил, что такая шутка не только неуместна, но еще и безграмотна, поскольку Николай Ежов похоронен на Донском кладбище: "Сценарист, который писал этот текст для актеров, сам не владеет ситуацией".
Ранее скандал разразился вокруг другого выпуска Comedy Woman, в котором Медведева пошутила о "замерзшем духе" генерала Дмитрия Карбышева – героя войны, погибшего в концлагере после пыток с обливанием холодной водой на морозе.
Комментарии
Не, ну есть шутники, которые возраст пенсионный поднимают, повышают пенсии, которые в итоге снижаются, говорят, что денег нет (!!!), но вы держитесь - и все ровно, никто не возмущается и заявления не пишет...
Вообще не смотрю эту пошлятину... А в принципе чего то подобного и следовало ожидать. Иногда пролистывая каналы тв, попадаешь на это "шоу". И большинство шуток ниже пояса, ну и теперь вот ещё о захоронениях в кремлевской стене, хорошо что я этого номера не видел. Скоро как американцы будут, шутить кто как пукнул и кто сильнее оскорбит родню...
Может у меня взгляды не правильные, но мое мнение, что шутить на кладбище, как и над умершими нужно очень аккуратно, т.к. шутки бывают разные и могут расцениваться по разному! Потому, эти шутки допустимы только от родственников или очень близких друзей, которые будут правильно понимать смысл этой шутки.
Ранее общественный резонанс вызвал один из выпусков шоу Comedy Woman, в котором рассказали, как хоронили крысу рядом с Коневым.
сами они кры сы