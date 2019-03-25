Дочь героя Великой Отечественной войны маршала Ивана Конева и член Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева сообщила, что она не обращалась в Следственный комитет из-за оскорбительной шутки участниц шоу Comedy Woman в адрес ее отца, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее общественный резонанс вызвал один из выпусков шоу Comedy Woman, в котором рассказали, как хоронили крысу рядом с Коневым. "Я еще в школе, когда крысу Анфису хоронила, такое чествование устроила, аж люди позавидовали! Выбила ей хлебное местечко в Кремлевской стене, между Ежовым и Коневым", – пошутила артистка Наталья Медведева. Сообщалось, что внуки маршалов Баграмяна и Конева собираются подать заявление в СК РФ.

Как рассказала Конева, она не писала никакого заявления: "Я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет право над чем-то смеяться и хохотать. Но история Великой Отечественной войны имеет своих героев".

Она предположила, что участницы, сценаристы и создатели проекта просто "заигрались", если позволили себе подобные высказывания.

"Может быть, со временем эти ребята поймут, что правота и неправота здесь одна: есть святые вещи или нет святых вещей", – подчеркнула Конева, добавив, что в Comedy Woman не понимают, что "личная слава и публичность должна иметь внутренние стержни, ограничения".

Внук маршала Ивана Баграмяна Иван Сергеевич ранее заявил, что такая шутка не только неуместна, но еще и безграмотна, поскольку Николай Ежов похоронен на Донском кладбище: "Сценарист, который писал этот текст для актеров, сам не владеет ситуацией".

Ранее скандал разразился вокруг другого выпуска Comedy Woman, в котором Медведева пошутила о "замерзшем духе" генерала Дмитрия Карбышева – героя войны, погибшего в концлагере после пыток с обливанием холодной водой на морозе.