Барнаульская учительница и член Федерации зимнего плавания Татьяна Кувшинникова, которую хотели уволить за фото в социальной сети, больше не работает в своей школе, сообщает "Катунь 24".
В середине февраля 2019 года Кувшинникова написала заявление об уходе по собственному желанию. Ранее она сделала это фото на озере Пионерское в поддержку зимней универсиады.
По словам женщины, снимок не понравился кому-то из родителей и директору, который попросил женщину написать заявление по собственному желанию.
Тогда в защиту Татьяны выступили родители учеников. Они составили ходатайство и с ним пошли к директору образовательного учреждения. Ее история также стала известна на всю Россию. После этого в администрации школы передумали увольнять педагога, но, как получается, и широкую огласку простить ей не смогли.
Как отметила педагог, после общественной поддержки давление на нее стало еще сильнее. В частности, на уроки стали приходить с проверками и испортились отношения с коллегами.
В итоге женщина решила сама написать заявление об увольнении. Об этом Татьяна рассказала в программе "Человек и закон".
Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи".
Комментарии
Мамочка какая то позавидовала. Сама с комплексами и скорее всего с лишним весом. Мразота.
А не налОжить ли Нам на неё штраф?
А в чем проблема? Она в купальнике, причем он закрывает почти все тело. Занимается спортом, а не развратом! Ничего предосудительного на фото нет.
Да, уж - а где все наши надзорные органы и т.н. общественные организации - почему директор школы еще не уволен с позором за нарушение ТК РФ, а преподаватель не восстановлена в должности?!
Глубинный народ!!)
25.03.2019 12:22
- гость -
Так ее и не увольняли, просто поставили все так, что она сама уволилась!