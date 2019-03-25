В Приморском крае в городе Находка неизвестный мужчина с бензопилой набросился на посетителей одного из кафе, сообщает Life.

"Человек ворвался в кафе с бензопилой и пытался распилить посетителей на части. Все было, как в фильме ужасов. Но этого не произошло, посетители смогли отнять у нападавшего бензопилу и обезвредить его", – рассказывают очевидцы.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас полиция изучает видео инцидента, появившееся в Сети. "По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало", – сообщили в региональном МВД.

Вот что рассказала LifeShot администратор кафе: "Он бухущий был, забежал к нам в кафе. Мы вообще не знаем, что он хотел. Наверное, показать какой он крутой. Он потом вышел на наше руководство и принес деньги за причиненный ущерб".