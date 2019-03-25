Россияне объяснили употребление алкоголя наличием праздников в стране

Почти три четверти россиян объяснили употребление алкоголя традицией таким образом отмечать праздники, пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Согласно опросу, 66% мужчин и 80,7% женщин объясняют распитие алкогольных напитков праздниками. Такой ответ дали россияне всех возрастных категорий.

Среди тех, у кого нет постоянной работы, распитие алкоголя с праздниками связали меньше людей – всего 58,2%.

2,4% опрошенных заявили, что без алкоголя просто невозможно жить. Причем большинство из тех, кто дал такой ответ, мужчины. Среди женщин это мнение разделили лишь 0,9% опрошенных.

Кроме праздников, в качестве причины для распития алкоголя назвали получение удовольствия (27,8%) и успокоения (25,3%).

Абсолютными трезвенниками среди опрошенных оказались только 17,8% человек.