Полиция задержала в Зональном районе двух молодых людей, подозреваемых в хищении запчастей на сумму более 300 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Оба подозреваемых – жители села Плешково. Кража была совершена из ремонтной мастерской сельскохозяйственной техники.

"В мастерскую злоумышленники проникли ночью через незапертую дверь. После чего погрузили детали в автомобиль и вывезли. Сотрудники полиции задержали злоумышленников в тот момент, когда они пытались вывезти похищенные запчасти за пределы района для сдачи в пункт приема металла", – добавляют в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.