Потепление вплоть до +16 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последнюю неделю марта.

Как следует из прогноза регионального Гидрометцентра, днем во вторник, 26 марта, в крае будет +3...+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов. В этот день будет без осадков.

В среду местами в предгорных районах потеплеет до +16 градусов, на большей части края ожидается +5...+10 градусов. При этом местами в западных и северных районах небольшой дождь с мокрым снегом, в утренние часы местами туман, изморозь, на дорогах гололедица.

В четверг, 28 марта, дневные температуры составят +3...+8 градусов, местами в предгорьях до +13 градусов.

При этом следует отметить, что в ночные часы в ближайшие трое суток в Алтайском крае будет достаточно холодно.

Местами температура воздуха может достигать -13 градусов.