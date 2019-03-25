Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что действия руководства школы не только вынудили ее уволиться, но и привели к травле ее сына, который учится в этой же школе.

Кувшинникова, говоря о своей ситуации, рассказала, что после общественной поддержки к ней начали ходить с проверками на уроки: "Мне директор сказала, что проверим, как вы ведете урок. Я подготовилась к диктанту, она не пришла, когда должен был быть диктант. А потом, когда я не ожидала, что придут с проверкой, она завуча прислала. Та сидела у меня на уроке и ко всему стала придираться, сказала, что еще придет в понедельник. И я решила, что больше не буду работать там – с меня хватит. И коллеги не здоровались до этого".

Изданию "Сибирь.Реалии" Татьяна рассказала, что, увидев фотографию, директор школы заявила, что так одеваются и фотографируются "только проститутки": "Каблуки, платье выше колен – и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко", – с такой формулировкой меня увольняли из школы в феврале", – рассказала Кувшинникова.

Телеканалу "360" учительница рассказала, как к ней начали придираться по любому поводу и проверять "по всем фронтам": "В течение недели я поработала, а потом написала заявление на увольнение и подала его директору. Я сама решила уйти, потому что обстановка стала слишком напряженной. Да и директор говорила родителям, что я им, мол, не ценный сотрудник. Завуч начала ходить с проверками на каждый урок и придираться буквально ко всему. Хотя она сама по образованию математик, а мне указывала, как надо вести русский язык. Конечно, можно к любому учителю докопаться и найти недостатки, что он что-то не так делает. У каждого учителя своя тактика, а мне завуч заявила, что у меня в начале урока должно быть на одной стороне доски домашнее задание, на другой – план урока. А еще заявила, что я должна высчитать процент слов, за которые снижаю оценку", – поделилась Кувшинникова.

"Я решила, что лучше уйти самой, чем быть уволенной по статье, а они найдут, за что уволить. Мне с детьми было очень интересно, только это меня и держало. Потому что зарплата 11-12 тысяч – это вообще ни о чем! А работы столько, что я каждый день до двух-трех часов ночи тетради проверяла", – добавила она.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Кувшинникова также рассказала, что учитель по математике принялась травить и ее сына. В связи с этим она готова обратиться в департамент образования.

"У меня сын там еще учится. Я не хотела шумиху поднимать. 11-й класс ему надо закончить. Учитель его двойками заваливает по математике, хотя он занимается с репетитором. Не хочет допускать к ЕГЭ. Она его травит, да. Вызывает к доске и двойки ставит. Она знает, что он на актерский поступает, зачем ему математика? Нет бы подход изменить, дала бы карточку попроще. Если все-таки сына не допустят до ЕГЭ, тогда точно я пойду везде. Завтра пойду с директором разговаривать. Если она убедит меня, что у него будет допуск к ЕГЭ, тогда не буду ничего поднимать", – отметила Кувшинникова.

По ее словам, после увольнения ученики и их родители продолжают ее поддерживать: "Ученики встречают меня на улице, спрашивают: "Когда вы вернетесь?". С родителями созваниваемся, на праздники друг друга поздравляем".

Напомним, преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи". Имеет много наград. Ранее она сделала фото на озере Пионерское в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.