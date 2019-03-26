Необычную связь между долголетием и гормонами раскрыли биологи

Высокий уровень половых гормонов оказался характерен для тех пожилых мужчин, чьи клетки стареют с относительно медленной скоростью. Изучение особенностей работы их организма поможет замедлить старость, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Clinical Endocrinology.

"Население планеты стареет и становится более подверженным болезням, и поэтому нам крайне важно понять, как можно "оздоровить" этот процесс. Половые гормоны, такие как тестостерон, или связанные с ними молекулы, подобные эстрадиолу, могут или просто отражать биологический возраст человека, или же напрямую его задавать", – заявил Бу Йеп из университета Западной Австралии в Перте.

В последние годы ученые активно ищут способы оценивать так называемый "биологический возраст человека". Под этим термином ученые понимают то, насколько старыми или молодыми выглядят ткани и органы конкретного индивида по сравнению с другими людьми из его возрастной категории.

Расхождения между календарным и биологическим возрастом, как считают биологи, помогут врачам определять, нужно ли обращать особенное внимание на здоровье их пациентов и помогать им прожить максимально долго.

В большинстве случаев медики определяют биологический возраст, измеряя длину так называемых теломер. Под этим словом ученые понимают концевые участки хромосом, защищающие ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка "уходит на пенсию" или погибает.

Йеп и его коллеги открыли крайне необычную связь между длиной теломер и концентрацией определенных половых гормонов в крови человека, изучая состояние здоровья примерно трех тысяч пожилых австралийцев в возрасте от 70 до 89 лет.

По словам исследователей, идея провести подобное исследование зародилась у них после того, как они заметили, что в среднем теломеры мужчин несколько короче, чем у женщин. Это натолкнуло их на мысль, что эти различия могут быть связаны разными гормональными профилями.

Они проверили эту теорию, выловив небольшое количество лейкоцитов из образцов крови своих подопечных, измерив длину их теломер и сопоставив эти данные с тем, как много трех половых гормонов – тестостерона, станолона и эстрадиола – присутствовало в их организме.

Эти замеры неожиданным образом показали, что биологический возраст мужчин отражался не на концентрации тестостерона и его биологически активного "кузена", а на доле главного продукта их распада – эстрадиола, по совместительству связанному с производством эстрогена, главного женского гормона.

Как оказалось, чем больше этого вещества присутствовало в кровотоке мужчин, тем моложе выглядели их клетки. Аналогичным образом, эти же люди выглядели более крепкими физически, чем их сверстники с низкой долей эстрадиола в крови.

Что интересно, самые пожилые участники опытов имели максимально высокую концентрацию этого гормона, что может объяснять, как им удалось дожить до возраста в 85-89 лет. Мужчины с более низкими долями эстрадиола просто не дотянули до этой отметки и скончались заметно раньше.

"Если в будущем мы подтвердим, что половые гормоны дейсвтительно влияют на скорость старения мужчин, то мы должны проверить их работу, вводя в организм добровольцев тестостерон. Он будет постепенно превращаться в эстрадиол и мешать сокращению длины теломер", – заключает Йеп.